Trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs : vaste coup de filet en Seine-Maritime, dans l'Eure et Les Yvelines

Une vaste opération anti-stupéfiants a été menée ce vendredi matin par les services de police de Seine-Maritime. Elle a conduit à l'interpellation de onze suspects qui ont été placés en garde à vue. Parmi eux, figure Mélanie Boulanger, maire socialiste de Canteleu, 44 ans.



6 heures du matin, heure légale. Onze personnes ont été interpellées simultanément à leur domicile respectif en Seine-Maritime (Canteleu, Sotteville-lès-Rouen et Saint-Etienne-du-Rouvray), dans l'Eure (Val-de-Reuil), Les Yvelines (Vernouillet) et le Val-d'Oise (Eaubonne). et six autres plus tard dans la matinée. Les policiers sont intervenus dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour « trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs ».