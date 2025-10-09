Connectez-vous S'inscrire





Tourville-la-Rivière : un voleur intercepté après avoir dissimulé de l'outillage dans un carton chez Leroy-Merlin


La vidéosurveillance du magasin de bricolage a permis de confondre un voleur d'outillage. Le client indélicat a tenté de s'approprier indûment pour plus de 1 000€ de marchandises. Il a été intercepté à la caisse.



Jeudi 9 Octobre 2025 - 13:32



Le mis en cause aété placé en garde à vue le temps d'être auditionné sur les faits reprochés - Illustration DGPN
Un homme de 32 ans a été interpellé dans une enseigne de briolage (Leroy-Merlin) de la zone commerciale de Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime) après un vol soigneusement préparé.

Le trentenaire s’était emparé d’une poubelle de grand volume, encore emballée, pour utiliser le carton comme cachette. Il y a glissé des chaînes de tronçonneuse, deux outils électroportatifs à batterie, un chargeur et ses batteries, soit six articles d'une valeur totale de 1 036€.

Filmé par la vidéosurveillance


Passé en caisse, il n’a réglé que deux articles – la poubelle et une bâche plastique. Filmé par les caméras de vidéosurveillance, il a été rapidement repéré et intercepté par les agents de sécurité du magasin de briocolage. Remis aux policiers, l’homme a reconnu les faits sans difficulté. Il a été placé en garde à vue. 




Mots clés : enquête, faits divers, police, Seine-Maritime, Tourville-la-Rivière, vol à l'étalage




09/10/2025

