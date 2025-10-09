Tourville-la-Rivière : un voleur intercepté après avoir dissimulé de l'outillage dans un carton chez Leroy-Merlin

Le mis en cause aété placé en garde à vue le temps d'être auditionné sur les faits reprochés - Illustration DGPN
Un homme de 32 ans a été interpellé dans une enseigne de briolage (Leroy-Merlin) de la zone commerciale de Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime) après un vol soigneusement préparé.
Le trentenaire s’était emparé d’une poubelle de grand volume, encore emballée, pour utiliser le carton comme cachette. Il y a glissé des chaînes de tronçonneuse, deux outils électroportatifs à batterie, un chargeur et ses batteries, soit six articles d'une valeur totale de 1 036€.
Filmé par la vidéosurveillance
Passé en caisse, il n’a réglé que deux articles – la poubelle et une bâche plastique. Filmé par les caméras de vidéosurveillance, il a été rapidement repéré et intercepté par les agents de sécurité du magasin de briocolage. Remis aux policiers, l’homme a reconnu les faits sans difficulté. Il a été placé en garde à vue.