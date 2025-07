Tour de France 2025 : circulation interdite sur le parcours dans les Yvelines ce dimanche 27 juillet

Des mesures de sécurité renforcées

Pour éviter tout incident, plusieurs interdictions réglementaires s’appliqueront dans un périmètre élargi autour du tracé.



🎆 Objets pyrotechniques interdits

Le port, l’usage ou le transport de feux d’artifice est proscrit dans un rayon de 100 mètres autour du parcours.



📢 Annonce sonore réglementée

Seuls les véhicules officiels sont autorisés à utiliser des haut-parleurs à des fins sportives, sécuritaires ou publicitaires.



🚁 Survol aérien restreint

Tout survol à moins de 500 mètres est interdit sans dérogation préfectorale. Les drones personnels sont bannis, sauf pour les autorités.



🧃 Vente ambulante limitée

Interdite hors agglomération, la vente ambulante est strictement encadrée en ville.



🗞️ Diffusion de journaux encadrée

Elle se limite à l’annonce du titre, prix et auteurs, sans cri ni sollicitation.



👉 Toutes ces mesures sont en vigueur dans la zone définie par l’arrêté préfectoral et visent à assurer la sécurité du public, des coureurs et des équipes mobilisées.