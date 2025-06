Tour de France 2025 : circulation fortement perturbée dans l’Eure le 8 juillet pour la 4ème étape

Un arrêté préfectoral encadre le dispositif. La circulation sera interdite sur tout l’itinéraire emprunté par la course dès 9h00, et ce jusqu’à 15 minutes après le passage du véhicule de fin de course (identifiable au panneau « fin de course » porté par une voiture de la gendarmerie). Seuls les véhicules accrédités et de secours pourront exceptionnellement circuler.



Entre la caravane et le peloton, la circulation restera également bloquée. La réouverture des routes sera laissée à l’appréciation des forces de l’ordre sur le terrain.