Tentative de vol par fausse qualité chez une dame de 86 ans à Rouen : les usurpateurs repartent bredouilles

Pendant ce temps, deux complices s'introduisent dans l'appartement et fouillent discrètement toutes les pièces à la recherche d'argent et de bijoux. Leur présence finit par être remarquée par la victime.



Qu'à cela ne tienne : les deux intrus, le visage dissimulé par un masque chirurgical, déclarent tout de go être des fonctionnaires de police. L'un d'eux exhibe d'ailleurs une (fausse) carte de police. Expliquant que l'agent des eaux est un usurpateur, qu'ils viennent arrêter, ils disent vouloir vérifier si les bijoux et autres objets de valeur sont toujours à leur place. La retraitée répond sans détour qu'elle n'a ni bijoux ni argent, autrement rien à voler.



Le scénario pourtant bien rôdé a été mis cette fois en échec. Les trois usurpateurs ont finalement pris la poudre d'escampette. Bredouilles et dépités.