Tentative de vol de carburant dans une entreprise de transport : trois interpellations à Grand-Quevilly

Dans la nuit de dimanche à lundi, la brigade anticriminalité a interpellé trois jeunes âgés de 15 à 19 ans à Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Ils sont soupçonnés d’avoir tenté de siphonner du carburant dans les réservoirs de camions d’une entreprise de transport.



Peu après minuit, rue Paul-Sabatier à Grand-Quevilly, un chauffeur d’une société de transport a remarqué un véhicule Peugeot suspect stationné à proximité de son entreprise. Peu après, il observe un individu vêtu de noir s’approcher de la clôture et s’introduire à l’extérieur du site.



Le salarié, conscient qu’un vol de carburant avait récemment visé les réservoirs des poids lourds, soupçonne immédiatement une nouvelle tentative de siphonnage. Lorsque le suspect prend la fuite à sa vue, le chauffeur prévient la police.

Des bidons vides dans une voiture Alertée, la brigade anticriminalité (BAC) se rend sur place et intercepte une Citroën occupée par trois jeunes hommes de 15, 17 et 19 ans. L’un d’eux, âgé de 17 ans, correspond au suspect aperçu par le chauffeur un peu plus tôt.



Dans le même temps, les policiers repèrent la Peugeot signalée et découvrent à l’intérieur une dizaine de bidons de 20 litres vides.

Placés en garde à vue Face aux policiers, les trois jeunes affirment avoir passé la soirée à Grand-Couronne avant de se rendre chez McDonald’s. Une explication jugée peu crédible au regard des circonstances et du matériel découvert.



Tous trois ont été interpellés et placés en garde à vue.





