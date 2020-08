Tentative d’extorsion à Évreux : bousculé et menacé par deux hommes pour 12€

Un homme a été victime d’une tentative d’extorsion alors qu’il se trouvait dans le quartier de La Madeline à Évreux (Eure). Les faits se sont déroulés mercredi vers 12 heures.



Des policiers en patrouille, à bord d’une voiture, sont interceptés par un passant qui déclare avoir été abordé par deux individus qui ont tenté de lui extorquer...12 euros. Il précise avoir été bousculé et menacé d’être frappé s’il refusait de s’exécuter.



La victime de 34 ans désigne ses agresseurs qui sont immédiatement interpellés. Il s’agit de deux hommes âgés 48 et 52 ans, de nationalité Géorgienne. Ils ont été placés en garde à vue (prolongée de 24 heures) pour tentative d’extorsion.



La victime n’ayant pas répondu aux convocations des enquêteurs pour déposer plainte, les mis en cause ont été remis en liberté ce jeudi après-midi sur instruction du parquet.