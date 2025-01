Tempête Herminia : vents violents et restrictions de circulation dans le Calvados et l’Orne

Selon les prévisions de Météo-France, des rafales de vent allant de 90 à 110 km/h sont annoncées sur le réseau DIRNO dans les départements de l’Orne et du Calvados. Ces vents forts rendent la circulation potentiellement dangereuse, particulièrement pour les véhicules sensibles aux bourrasques, tels que les poids lourds et les camping-cars.



Les conducteurs sont invités à faire preuve de vigilance et à adapter leur vitesse en conséquence.