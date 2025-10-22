Connectez-vous S'inscrire





Tempête Benjamin : la Seine-Maritime en alerte, vents violents et fortes vagues attendus ce jeudi


Météo France renforce sa vigilance sur le littoral normand. Ce jeudi 23 octobre, la Seine-Maritime passe en vigilance orange "vagues-submersion" . Des vents violents et de fortes précipitations sont attendus dans le sillage de la tempête Benjamin, accompagnée d’une mer très agitée.



Mercredi 22 Octobre 2025 - 17:34


Des rafales de vent pouvant atteindre 110km/h son attendues sur le littoral dans les prochaines heures - Illustration Adobe Stock
Des rafales de vent pouvant atteindre 110km/h son attendues sur le littoral dans les prochaines heures - Illustration Adobe Stock
La tempête « Benjamin » s’apprête à balayer la façade maritime de la Normandie. Ce jeudi 23 octobre, Météo France place la Seine-Maritime en vigilance orange pour vagues-submersion, de 11 h à 16h,  en raison de vents puissants et d’une forte houle attendus en milieu de journée. Le reste du territoire est également sous quatre vigilances jaunes, dont une pour vents violents pouvant atteindre 110 km/h sur la côte.

Jusqu’à 110 km/h sur le littoral, des rafales violentes dans l’intérieur des terres

À partir de 1h dans la nuit prochaine de mercredi à jeudi, des rafales de 70 à 80 km/h sont attendues dans les terres, et jusqu’à 110 km/h sur les secteurs côtiers. Ces vents d’ouest à nord-ouest s’accompagneront de fortes vagues pouvant générer une surélévation temporaire du niveau de la mer, d'où le déclenchement de la vigilance orange entre 11h et 16h. Elle sera suivie d'une vigilance jaune « vagues-submersion » jusqu’à minuit.

En début de matinée, de nouvelles rafales entre 70 et 90 km/h sont annoncées. L’après-midi, sous un ciel de traîne, les pluies deviendront plus sporadiques mais potentiellement violentes, et les vents repartiront à la hausse avec des pointes jusqu’à 100 km/h dans l’intérieur du département.

---------

À retenir :

>  Vigilance orange « vagues-submersion » : jeudi 11h à 16h
>  Vigilance jaune « vagues-submersion » : jeudi 16h à 00h
> Vigilance jaune « vents violents » : jeudi 00h à vendredi 00h
> Vigilance jaune « orages » : mercredi 23h à jeudi 02h
> Vigilance jaune « pluie-inondation » : jeudi 10h à 20h

---------

Le préfet appelle à la vigilance

Dans un communiqué, le préfet de la Seine-Maritime appelle la population à la plus grande prudence, en particulier à l’approche du littoral. Il exhorte les organisateurs de manifestations extérieures, prévus ce jeudi et durant le week-end, à réévaluer leurs dispositifs. Les structures temporaires (chapiteaux, manèges, tentes, grande roue, etc.) sont particulièrement exposées aux vents violents et aux sols détrempés.

Les usagers des transports en commun sont, de leur côté, invités à consulter les informations en ligne ou sur les réseaux sociaux des opérateurs, afin de vérifier le maintien ou l’adaptation des services.

Les conseils à observer

* Ne pas circuler sur le littoral ou les zones basses exposées
* Ne pas s’aventurer sur les digues ou les estrans
* Mettre à l’abri les objets sensibles au vent
* Reporter les activités nautiques et de plein air
* Suivre l’évolution de la situation sur vigilance.meteofrance.fr

Une aggravation de la vigilance "vents violents" reste possible selon la trajectoire finale de la dépression Benjamin. Les autorités recommandent de rester attentif aux prochaines mises à jour.




Mots clés : mer agitée, Seine-Maritime, tempête Benjamin, vagues-submersion, vents



http://

Tempête Benjamin : la Seine-Maritime en alerte, vents violents et fortes vagues attendus ce jeudi

22/10/2025

Vol de téléphone : piégés par la victime et la BAC lors d’un rendez-vous à Sotteville-lès-Rouen

22/10/2025

A Elbeuf, il grille un feu rouge devant les policiers : le conducteur avait 1,5 g d’alcool dans le sang

22/10/2025

Yvelines. Refus d’obtempérer à Conflans : un jeune conducteur interpellé après une perte de contrôle

22/10/2025

29 pêcheurs en infraction au Tréport : la préfecture de Seine-Maritime rappelle les règles de la pêche à pied

22/10/2025

Deux blessés légers après une explosion de mortier d’artifice à Rouen

22/10/2025

Trafic SNCF interrompu après la mort d’une femme percutée par un train à Notre-Dame-de-Bondeville

21/10/2025

Fécamp : un septuagénaire se donne la mort au moment de son expulsion

21/10/2025

Incendie à bord du « Nominoë » en baie de Seine : les quatre marins sont sains et saufs

21/10/2025

Yvelines. Disparu depuis plus d'un mois à Chatou, Hervé Bernard toujours recherché activement par la police

21/10/2025

Rouen : trois mineurs interceptés à bord d’une Mercedes conduite sans permis

21/10/2025

Le Havre : la Clio roulait tous feux éteints et son conducteur avait un permis annulé

21/10/2025

Dieppe : ivre et en excès de vitesse au volant d’une Alfa Romeo, il est interpellé par la police

21/10/2025

Un poids lourd en feu sur l’A28 près de Neufchâtel-en-Bray, en Seine-Maritime

21/10/2025

Disparition inquiétante en Seine-Maritime : la gendarmerie lance un appel à témoins

20/10/2025

Collision à Yvetot entre une ambulance privée et un véhicule utilitaire : quatre blessés légers

20/10/2025

Collision entre une voiture et une camionnette sur l’A29 à hauteur du péage d’Aumale, en Seine-Maritime

20/10/2025

Deauville–Marrakech : bientôt un vol direct entre la Normandie et le Maroc, le samedi

20/10/2025

Deux chiens poignardés dans l'Eure par leur maître suicidaire : une association réclame justice

20/10/2025

​Enquête ADN : bientôt la généalogie génétique pour résoudre les « cold cases » ?

20/10/2025
Afficher plus d'articles

Les brèves
10/10/2025

Accident entre une voiture et une moto sur la N138 aux Essarts : un blessé léger

09/10/2025

Le Havre : il conduit malgré un permis suspendu et grille un feu rouge

09/10/2025

Port-Jérôme-sur-Seine : ivre au guidon d'un cyclomoteur « trafiqué »

Plus de brèves
InfoNormandie
Agenda
InfoNormandie | L'actualité en temps réel en Normandie
InfoNormandie couvre l’actualité en temps réel en Seine-Maritime, dans l’Eure et les Yvelines : faits divers, info route, économie, politique, loisirs.
Les infos les + lues

Disparition inquiétante à L’Étang-la-Ville (Yvelines) : Émilien a été retrouvé annonce la police

16/10/2025 -

Percuté par une voiture, le motard, éjecté dans le choc, succombe à ses blessures : la vitesse en cause ?

17/10/2025 -

Une femme de 49 ans se noie au pied du pont de Normandie, la circulation coupée vers Le Havre

16/10/2025 -

Trafic SNCF interrompu après la mort d’une femme percutée par un train à Notre-Dame-de-Bondeville

21/10/2025 -

Alcool et vitesse : un conducteur de 23 ans dans un état critique après une collision sur la N12 à Bazainville (Yvelines)

19/10/2025 -

Un motard décède après une collision à Notre-Dame-de-Bondeville, en Seine-Maritime

16/10/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen