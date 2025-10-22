Tempête Benjamin : la Seine-Maritime en alerte, vents violents et fortes vagues attendus ce jeudi

À partir de 1h dans la nuit prochaine de mercredi à jeudi, des rafales de 70 à 80 km/h sont attendues dans les terres, et jusqu’à 110 km/h sur les secteurs côtiers. Ces vents d’ouest à nord-ouest s’accompagneront de fortes vagues pouvant générer une surélévation temporaire du niveau de la mer, d'où le déclenchement de la vigilance orange entre 11h et 16h. Elle sera suivie d'une vigilance jaune « vagues-submersion » jusqu’à minuit.



En début de matinée, de nouvelles rafales entre 70 et 90 km/h sont annoncées. L’après-midi, sous un ciel de traîne, les pluies deviendront plus sporadiques mais potentiellement violentes, et les vents repartiront à la hausse avec des pointes jusqu’à 100 km/h dans l’intérieur du département.