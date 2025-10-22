Tempête Benjamin : la Seine-Maritime en alerte, vents violents et fortes vagues attendus ce jeudi

Des rafales de vent pouvant atteindre 110km/h son attendues sur le littoral dans les prochaines heures - Illustration Adobe Stock
La tempête « Benjamin » s’apprête à balayer la façade maritime de la Normandie. Ce jeudi 23 octobre, Météo France place la Seine-Maritime en vigilance orange pour vagues-submersion, de 11 h à 16h, en raison de vents puissants et d’une forte houle attendus en milieu de journée. Le reste du territoire est également sous quatre vigilances jaunes, dont une pour vents violents pouvant atteindre 110 km/h sur la côte.
Jusqu’à 110 km/h sur le littoral, des rafales violentes dans l’intérieur des terres
À partir de 1h dans la nuit prochaine de mercredi à jeudi, des rafales de 70 à 80 km/h sont attendues dans les terres, et jusqu’à 110 km/h sur les secteurs côtiers. Ces vents d’ouest à nord-ouest s’accompagneront de fortes vagues pouvant générer une surélévation temporaire du niveau de la mer, d'où le déclenchement de la vigilance orange entre 11h et 16h. Elle sera suivie d'une vigilance jaune « vagues-submersion » jusqu’à minuit.
En début de matinée, de nouvelles rafales entre 70 et 90 km/h sont annoncées. L’après-midi, sous un ciel de traîne, les pluies deviendront plus sporadiques mais potentiellement violentes, et les vents repartiront à la hausse avec des pointes jusqu’à 100 km/h dans l’intérieur du département.
---------
À retenir :
> Vigilance orange « vagues-submersion » : jeudi 11h à 16h
> Vigilance jaune « vagues-submersion » : jeudi 16h à 00h
> Vigilance jaune « vents violents » : jeudi 00h à vendredi 00h
> Vigilance jaune « orages » : mercredi 23h à jeudi 02h
> Vigilance jaune « pluie-inondation » : jeudi 10h à 20h
---------
---------
Le préfet appelle à la vigilance
Dans un communiqué, le préfet de la Seine-Maritime appelle la population à la plus grande prudence, en particulier à l’approche du littoral. Il exhorte les organisateurs de manifestations extérieures, prévus ce jeudi et durant le week-end, à réévaluer leurs dispositifs. Les structures temporaires (chapiteaux, manèges, tentes, grande roue, etc.) sont particulièrement exposées aux vents violents et aux sols détrempés.
Les usagers des transports en commun sont, de leur côté, invités à consulter les informations en ligne ou sur les réseaux sociaux des opérateurs, afin de vérifier le maintien ou l’adaptation des services.
Les conseils à observer
* Ne pas circuler sur le littoral ou les zones basses exposées
* Ne pas s’aventurer sur les digues ou les estrans
* Mettre à l’abri les objets sensibles au vent
* Reporter les activités nautiques et de plein air
* Suivre l’évolution de la situation sur vigilance.meteofrance.fr
Une aggravation de la vigilance "vents violents" reste possible selon la trajectoire finale de la dépression Benjamin. Les autorités recommandent de rester attentif aux prochaines mises à jour.
