Suspicion de pollution aquatique dans le Grand canal du Havre : les pompiers font des recherches

Une quinzaine de sapeurs-pompiers et douze engins sont engagés ce lundi 15 juin depuis le milieu de matinée sur le Grand canal du Havre, à Rogerville (Seine-Maritime). Une pollution a été signalée par des témoins qui ont aperçu une nappe de couleur brune à la surface de l’eau.



Cette nappe, dont on ignore l’origine et la nature, s’étendrait sur vingt mètres de large et deux-cents mètres de long, selon le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).