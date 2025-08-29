Connectez-vous S'inscrire

Survol de la prison de Rouen : le pilote du drone était caché dans le coffre d'une voiture à Petit-Quevilly


Deux jeunes de 20 et 21 ans ont été interpellés dans la nuit du 29 août, soupçonnés d’avoir fait voler un drone au-dessus de la prison de Rouen.



Vendredi 29 Août 2025 - 11:44



Le pilote du drone encourt une peine d'un an de prison et 15 000€ d'amende, comme le rappelle cette plaque apposée sur le mur d'enceinte de la prison Bonne Nouvelle
Au cours de la nuit dernière, deux jeunes hommes soupçonnés d’avoir participé au survol d’un drone au-dessus de la maison d’arrêt de Rouen ont été interpellés en deux temps par les forces de l’ordre.

Peu avant 3 heures, ce vendredi 29 août, un message radio du centre d'information et de commandement de l'hôtel de police signale à une patrouille le survol d’un drone au-dessus de la prison Bonne Nouvelle. Les policiers suivent l’appareil jusqu’à Petit-Quevilly où est censé avoir décollé l'appareil. En arrivant sur place, ils distinguent une silhouette dissimulée sous la remorque d'un porte-container.

Le drone suivi par les policiers

Lors du contrôle, le suspect, âgé de 21 ans, déclare avoir consommé des stupéfiants et affirme avoir jeté le reste dans la haie. Mais il ne détient pas la télécommande du drone, qui se pose au même moment à proximité.. Le jeune homme est interpellé et le drone récupéré pour les besoins de l'enquête.

Peu après, vers 3h20, des policiers en civil de la brigade anti-criminalité en sécurisation dans le secteur remarquent un véhicule suspect correctement stationné, vide apparemment de tout occupant. Un détail attire leur attention : les vitres arrière du véhicule sont embuées.

Le pilote caché dans le coffre

Les policiers décident alors de monter une surveillance discrète et finissent par constater des mouvements à l’intérieur. En présence d'un officier de police judiciaire, un déflecteur arrière est brisé, permettant ainsi de vérifier à l'intérieur de l'habitacle

Sans vraiment de surprise, ils découvrent dans le coffre, un jeune homme de 20 ans, allongé, tenant la clé du véhicule. Avec lui : deux téléphones portables et la télécommande du fameux drone.

Les deux suspects ont été interpellés et placés en garde à vue dans le cadre de l’enquête.
 




