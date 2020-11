Stupéfiants et cigarettes de contrebande : le commerce était lucratif pour un trafiquant du Havre

Le présumé trafiquant a reconnu, lors de son audition en garde à vue, qu'il se livrait à la vente de stupéfiants. Selon ses déclarations, il en aurait écoulé entre 24 et 48 kg depuis un an, ce qui lui aurait rapporté 19 000€ environ.



Il a reconnu également avoir vendu "sous le manteau" 1 700 cartouches de cigarettes de contrebande, soit pour un bénéfice de 34 000€.



Déféré le vendredi 6 novembre, devant un magistrat du parquet, le Havrais s'est vu notifier son placement en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD) jusqu'à son jugement en comparution immédiate qui a eu lieu lundi 9 novembre. Il a été condamné finalement à 12 mois d'emprisonnement avec sursis.