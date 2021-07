Sotteville-lès-Rouen : sa compagne lui annonce qu'elle le quitte, il la poignarde devant ses enfants

Alertés, les secours sont arrivés rapidement et ont pris en charge la femme pour la transporter, médicalisée, vers le centre universitaire de Rouen, avec une suspicion de perforation de la rate. Si au départ, le pronostic vital était engagé, ce n'est plus le cas aujourd'hui : « ses jours ne sont plus en danger », confirme une source policière.



L'auteur du coup de couteau a été placé en garde à vue pour tentative d'homicide sur conjoint.



Selon les éléments recueillis par les enquêteurs de la Sûreté départementale, en charge des investigations, l'homme n'aurait pas supporté pas que sa compagne - et mère de sa fille de 11 ans - lui annonce son intention de le quitter pour partir vivre avec un autre homme.



Une information judiciaire a été ouverte. Il appartenait ce soir au juge des libertés et de la détention (JLD) de décider ou non du placement en détention provisoire du quinquagénaire.