Sotteville-lès-Rouen : positif à la cocaïne, l'adolescent de 16 ans conduisait sans permis

#Interpellation | Hier, #SottevilleLesRouen, les #Policiers 🏍 interceptaient un as du volant : sans permis, sans assurance et sous stupéfiants, en route pour accompagner un ami... à l'hôtel de police !

Il y parviendra plus vite que prévu... Tous les chemins mènent à Rome 😆 pic.twitter.com/OCm84wsb6m

— Police nationale 76 (@PoliceNat76) February 14, 2025