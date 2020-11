Sortie de route pour un bus scolaire près de Gournay-en-Bray : neuf enfants choqués

Plus de peur que de mal pour les jeunes passagers d'un bus de ramassage scolaire, victime d'un accident de la route, ce matin, peu avant 9 heures, près de Gournay-en-Bray (Seine-Maritime).



Pour une cause inconnue, le bus a fait une sortie de route alors qu'il circulait route du Moulin, à Villers-sur-Auchy, une commune de la Somme située à la frontière de la Seine-Maritime. Dans l'accident, dont les circonstances ne sont pas établies neuf enfants âgés d'environ huit ans, qui se rendaient dans une école de Ferrières-en_Bray où ils sont scolarisés, ont été choqués et examinés sur place par les sapeurs-pompiers.



L'une des victimes a été transportée vers l'hôpital de Beauvais (Oise) pour un bilan complémentaire, précise le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (Codis76).