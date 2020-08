Son navire s’échoue sur la plage de Cayeux-sur-Mer : un plaisancier récupéré sain et sauf

Parallèlement, des moyens maritimes sont activés, notamment une embarcation de la station nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Cayeux-sur-Mer.



Vers 4h30, le sémaphore d'Ault, chargé d’effectuer une veille optique du secteur, signale l’échouement du navire sur la plage.



Une heure plus tard, après des recherches littorales, la SNSM retrouve le plaisancier sur la plage, dans la zone du phare de Brighton, et le prend en charge, sain et sauf mais choqué.



Dès que les conditions de marée le permettront, la SNSM interviendra pour déséchouer le bateau et le remorquer vers Saint-Valéry-sur-Somme.



« Aucune pollution n’a été détectée », précise, ce matin, la préfecture maritime.