Six interpellations à Rouen et Petit-Quevilly en marge de France - Maroc

Deux jeunes gens de 22 et 23 ans, alcoolisés, ont ainsi été interpellés par la brigade anti-criminalité (BAC) vers 21 heures, sur la place du Général de Gaulle, près de l'hôtel de ville de Rouen. Il leur est reproché d'avoir tiré des mortiers d'artifices devant un véhicule de police. Ils ont été placés en garde à vue pour violences volontaires en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique.



Un peu plus tard, vers 22h30, ce sont trois jeunes de 15, 17 et 18 ans qui ont été appréhendés rue Jacquard à Petit-Quevilly , pour avoir tiré des mortiers d'artifices en direction des policiers.



Alors qu'ils intervenaient pour des feux de poubelles sur la voie publique dans le secteur de la plaine Neruda, des équipages de la brigade anti-criminalité et de la brigade canine ont été pris à partie par un groupe d'une trentaine de personnes qui ont fait usage de tirs de mortiers. Il n'y a pas eu de blessé.



Les trois mis en cause ont été placés en garde à vue pour violences volontaires et participation à un attroupement.