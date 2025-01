Six blessés légers dans un accident sur la RN17 à Biville-la-Baignarde, près de Dieppe

Les premiers secours sont arrivés sur les lieux vers 7h30. Ils ont dénombré dans un premier accident six victimes et une septième dans un suraccident impliquant deux autres véhicules. Toutes étaient sorties des voitures accidentées à l’arrivée des sapeurs-pompiers.



Le bilan définitif fait état de six blessés légers, cinq hommes et une femme qui ont été acheminés vers le centre hospitalier le plus proche. Un homme est sorti indemne.