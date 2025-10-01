Sept personnes intoxiquées dans un feu d’appartement ce soir au Petit-Quevilly, près de Rouen

Alertés à 20 heures, les sapeurs-pompiers sont intervenus en nombre – six engins et 22 soldats du feu – pour un feu d’appartement dans un immeuble de sept étages, situé allée Henri Matisse. À leur arrivée, un important dégagement de fumée était constaté dans un logement du 5e étage, causé par des aliments laissés sur une plaque de cuisson.



Les secours ont procédé à l’extinction rapide du sinistre, puis à la ventilation et à une reconnaissance des parties communes à l’aide de leurs appareils de mesure.