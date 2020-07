Sept feux d’espaces naturels dans l’Eure ce jeudi : 70 sapeurs-pompiers mobilisés

Encore une journée chargée pour les sapeurs-pompiers de l’Eure. Le hommes du service départemental d’incendie et de secours (Sdis27) ont été confrontés à au moins sept feux d’espaces naturels ce jeudi 30 juillet entre 11h30 et 18h.



Des feux disséminés dans le département qui ont mobilisé 70 sapeurs-pompiers et de nombreux engins de lutte contre les incendies . Bilan : 4 hectares de chaume et de récoltes ravagés par les flammes, malgré les moyens engagés à chaque fois.



Les communes concernées par ces incendies sont : Marcilly-la-Campagne, Grossoeuvre, Tillières-sur-Avre, Conches-en-Ouche, Lyons-la-Forêt , Gaillon et Hauville.