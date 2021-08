Seine-Maritime : une voiture s’enflamme dans un garage à Barentin

Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 19h45, lundi 16 août, rue Flammarion à Barentin (Seine-Maritime) pour un feu de garage.



Pour une cause ignorée, une voiture s’est enflammée et l’incendie s’est propagé au garage sans impacter la dizaine d’autres garages accolés. Le feu a été maîtrisé au moyen d’une lance.



Vers 22 heures, treize sapeurs-pompiers étaient toujours sur place avec trois engins.



Il n’y a pas eu de victime, selon le bilan provisoire communiqué par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).