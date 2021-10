Seine-Maritime : une pompière agressée et menacée de mort en portant secours à un homme alcoolisé

A leur arrivée sur place, les secours sont pris à partie par l’individu, fortement alcoolisé, qui leur porte des coups tout en insultant et menaçant plus particulièrement une sapeuse-pompière.



L’agresseur, âgé de 53 ans, est interpellé par la police municipale intercommunale et conduit au commissariat de la police nationale à Bolbec. Toujours très excité, le quinquagénaire s’en prend cette fois aux forces de l’ordre : insultes et menaces de mort.



Le mis en cause est finalement placé en garde à vue pour violences volontaires, outrages et menaces de mort sur personne dépositaire de l’autorité publique.



La pompière volontaire s’est vu délivrer un certificat médical avec cinq jours d’incapacité totale de travail.