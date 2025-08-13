Seine-Maritime : une motocycliste héliportée à Dieppe, blessée dans un accident de la route à Cany-Barville

La victime âgée de 47 ans a été évacuée en urgence relative à bord de l'hélicoptère de la sécurité civile vers les urgences de l'hôpital de Dieppe.



Ce mercredi, vers 11h44, un accident de circulation impliquant un deux-roues seul en cause s’est produit route de Saint-Valery, à Cany-Barville (Seine-Maritime).



Trois véhicules de secours routier du service départemental d’incendie et de secours (SDIS 76) ont été dépêchés sur place, mobilisant sept sapeurs-pompiers.



La conductrice, âgée de 47 ans, a été prise en charge en urgence relative. Elle a été héliportée par Dragon 76, l'hélicoptère de la sécurité civile, vers le centre hospitalier de Dieppe.







