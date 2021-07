Seine-Maritime : une moto et une voiture se percutent près de Doudeville, un blessé grave

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont, ce mercredi soir, en cours d’intervention sur les lieux d’un accident de la circulation qui s’est produite à 22h50 au niveau de la commune de Fultot, au nord de Doudeville.



Une voiture de tourisme et une moto sont entrées en collision sur la route de Veules (D37). Le bilan provisoire communiqué par le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76) fait état d’un blessé grave, le pilote de la moto qui souffrirait de multiples traumatismes.



La victime a été prise en charge pour être transporté vers un centre hospitalier de la région.



La circulation sur le CD 37 est très perturbé. Les secours conseillent d’éviter le secteur.



Plus d’infos à venir