Seine-Maritime : une maison en partie détruite par le feu, près de Gournay-en-Bray

Vers 23h30, les secours ont annoncé être maître du feu et avoir écarté tout risque de propagation.



Aucune victime n’est à déplorer, les habitants ayant évacué rapidement la maison. Ils seront relogés pour la nuit chez des voisins.



Les dégâts sont importants : l’habitation est en partie détruite par le sinistre. Les opérations de déblai et de dégarnissage des parties brûlées seront de longue durée en raison de l’effondrement d’une partie de la charpente, relate le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).