Seine-Maritime : une femme tombe de la falaise à Hautot-sur-Mer, elle est dans un état critique

Les secours sont intervenus ce dimanche après-midi, sur la Promenade Gino Fécamp, à Hautot-sur-Mer (Seine-Maritime). Ils ont été prévenus à 16h52 qu'une femme avait chuté de la falaise d'une hauteur de 25 mètres environ.



Immédiatement, une équipe de sauveteurs aquatiques du service départemental d'incendie et de secours (Sdis76) et l'hélicoptère de la sécurité civile, Dragon 76, ont été sollicités pour intervenir sur les lieux.



Localisée, la victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers spécialisés en sauvetage aquatique après avoir pris soin de sécuriser l'intervention.



Il s'agissait d'une femme âgée de 50 ans environ qui aurait, selon les premiers éléments, sauté de la falaise. Elle a été médicalisée sur place par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et héliportée, en urgence absolue (blessée grave) vers le CHU de Rouen, à bord finalement de l'hélicoptère Viking du SAMU 76.