Seine-Maritime : une femme de 72 ans sauvée de la noyade par sa fille à Saint-Aubin-lès-Elbeuf

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus ce jeudi midi chemin du Halage à Saint-Aubin-les-Elbeuf où une femme de 72 ans venait d’être sortie de la Seine par sa fille.



Cette dernière, âgée de 43 ans, inquiète de ne pas voir sa mère au domicile s’est lancée à sa recherche dans le secteur et vers le chemin longeant le fleuve. Elle a alors remarqué un corps qui flottait près de la berge, et s’est précipitée pour le sortir de l’eau et alerter les secours.