Seine-Maritime : une famille relogée après l’incendie de leur appartement à Étretat

Un incendie s’est déclaré, ce vendredi 1er décembre, dans un appartement situé au-dessus d’un magasin, au 38, rue Notre-Dame à Étretat (Seine-Maritime).



Alertés vers 16h15, les sapeurs-pompiers ont déployé deux lances pour éteindre et empêcher le feu, dont l’origine est indéterminée, de se propager au magasin voisin, une supérette à l’enseigne Viveco.



Les occupants de l’appartement, deux adultes et deux enfants ont été évacués. Ils n’ont pas été blessés. En raison des dégâts, ils ont dû être relogés par les services de la mairie, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).



L’intervention a mobilisé dix-neuf sapeurs-pompiers et six engins.