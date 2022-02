Seine-Maritime : une équipe de voleurs se fait prendre à Rouen après avoir grillé un stop

Les policiers rattrapent et interceptent le véhicule à l’intersection de l’avenue Jean-Rondeau. Le conducteur est invité à présenter ses papiers. Il fournit un permis de conduire dont la photo ne correspond pas à son visage.



L’homme affirme dans un premier temps être né en juin 2000. Les gardiens de la paix ne tardent pas à comprendre que l’automobiliste est en possession d’un permis usurpé. En fait, le sien a été annulé et sa véritable identité révèle qu’il est né en janvier 2001 et demeure dans les Hauts-de-Seine.