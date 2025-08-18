Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : une adolescente et ses deux frères secourus en mer à Berneval-le-Grand


Ce lundi en fin d’après-midi, une jeune fille de 16 ans et ses deux frères de 7 et 10 ans ont été secourus alors qu’ils étaient en difficulté à 200 mètres de la plage de Berneval-le-Grand, commune de Petit-Caux (Seine-Maritime). Tous trois en urgence relative ont été hospitalisés à Dieppe.



Lundi 18 Août 2025 - 19:54



La plage de Berneval-le-Grand - Illustration
Les secours ont été appelés à 17h51 pour une personne en difficulté en mer, au large de l’avenue Rauss. Une adolescente avait tenté de porter secours à ses deux jeunes frères, âgés de 7 et 10 ans, qui luttaient pour rejoindre le rivage.

À leur arrivée, les pompiers ont constaté que les deux garçons avaient réussi à gagner les rochers et à se mettre en sécurité. En revanche, leur sœur se trouvait toujours en difficulté.
 

Transportés en urgence relative à l'hôpital de Dieppe

Un sauveteur du poste de surveillance de la plage est intervenu avec son paddle et a réussi à ramener la jeune fille saine et sauve.

Cinq engins et neuf sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en sauvetage aquatique, ont été engagés sur l’intervention. Les trois enfants ont ensuite été pris en charge par les secours et transportés en urgence relative au centre hospitalier de Dieppe. 





