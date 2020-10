Seine-Maritime : un veau tombe dans un puits de 30 m de profondeur près de Buchy

Délicate intervention pour les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime qui ont été appelés cet après-midi vers 15h15 à secourir un veau tombé dans un puits de 30 mètres de profondeur, à Bosc-Roger-sur-Buchy.



L'animal se trouvait dans un champ situé route d'Argueil, quand l'accident est survenu. Une équipe du groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp), spécialisée dans ce type d'intervention, a été sollicitée pour remonter le jeune bovin à la surface. Ce dernier a été examiné sur place par un vétérinaire. On ignore la nature et la gravité des blessures.





Une dizaine de sapeurs-pompiers a été mobilisée sur cette intervention qui a duré deux heures.