:Seine-Maritime : un septuagénaire retrouvé mort au pied des falaises à Sassetot-le-Mauconduit

Une reconnaissance a permis de localiser la victime, un homme de 75 ans, décédé au pied de la falaise. L’intervention a nécessité l’engagement de six engins et de seize sapeurs-pompiers, avec l’appui de l’hélicoptère Dragon 76, de l’équipe spécialisée en milieux périlleux (SMP) et de la gendarmerie.



Le corps du septuagénaire a été hélitreuillé vers la plage des Petites Dalles, où les services compétents ont pris le relais pour les constatations d’usage.



Une enquête est en cours afin de déterminer les circonstances exactes du décès.