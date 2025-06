Seine-Maritime : un poids lourd couché sur la chaussée à Fontaine-le-Dun, le conducteur légèrement blessé

À leur arrivée sur les lieux, les secours ont constaté qu’un poids lourd transportant des pierres s’était couché sur le côté. Le conducteur, blessé au visage, était parvenu à sortir seul de la cabine.



Trois véhicules d’intervention et sept sapeurs-pompiers ont été déployés pour porter assistance à la victime et sécuriser la zone. La gendarmerie s’est également rendue sur place pour établir les circonstances de l’accident et réguler la circulation.