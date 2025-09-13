Seine-Maritime : un piéton grièvement blessé, percuté par un poids lourd ce matin à Lillebonne

Un homme de 37 ans a été héliporté en urgence absolue ce samedi matin après un accident sur le boulevard de Lattre-de-Tassigny.
Les secours ont été alertés à 10h14 pour un piéton renversé par un poids lourd à Lillebonne (Seine-Maritime). À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont pris en charge la victime, grièvement blessée.
Dix sapeurs-pompiers, avec quatre véhicules de secours routier, ont été mobilisés.
Après avoir été médicalisé sur place, l’homme a été héliporté par Dragon 76 vers un centre hospitalier du département.
Une enquête, ouverte par le commissariat de Bolbec, devra établir les circonstances exactes de l’accident.
Les secours ont été alertés à 10h14 pour un piéton renversé par un poids lourd à Lillebonne (Seine-Maritime). À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont pris en charge la victime, grièvement blessée.
Dix sapeurs-pompiers, avec quatre véhicules de secours routier, ont été mobilisés.
Après avoir été médicalisé sur place, l’homme a été héliporté par Dragon 76 vers un centre hospitalier du département.
Une enquête, ouverte par le commissariat de Bolbec, devra établir les circonstances exactes de l’accident.