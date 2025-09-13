Connectez-vous S'inscrire




Seine-Maritime : un piéton grièvement blessé, percuté par un poids lourd ce matin à Lillebonne


La victime est un homme de 37 ans. Il a été héliporté en urgence absolue ce samedi matin après avoir été percuté par un poids lourd à Lillebonne.



Samedi 13 Septembre 2025 - 12:14



La victime a été héliportée par Dragon76 vers un hôpital du département - illustration
Un homme de 37 ans a été héliporté en urgence absolue ce samedi matin après un accident sur le boulevard de Lattre-de-Tassigny.

Les secours ont été alertés à 10h14 pour un piéton renversé par un poids lourd à Lillebonne (Seine-Maritime). À leur arrivée, les sapeurs-pompiers ont pris en charge la victime, grièvement blessée. 

Dix sapeurs-pompiers, avec quatre véhicules de secours routier, ont été mobilisés.
Après avoir été médicalisé sur place, l’homme a été héliporté par Dragon 76 vers un centre hospitalier du département.

Une enquête, ouverte par le commissariat de Bolbec, devra établir les circonstances exactes de l’accident.




