Seine-Maritime : un parapentiste fait une chute de 10 m au niveau des falaises d’Octeville-sur-Mer

Après examen sur place, il s’est avéré que l’homme de 53 ans était blessé à une hanche et à une main. Il a été remonté jusqu’en haut de la falaise à l'aide d'un véhicule hors chemin, puis conditionné et médicalisé par le SMUR du Havre avant d’être transporté vers l’hôpital Jacques-Monod par les sapeurs-pompiers. Son pronostic vital n’était pas engagé.



L’opération de secours a duré deux heures et a mobilisé 13 sapeurs-pompiers avec 5 engins, dont une équipe spécialisée du groupe de reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux (Grimp).