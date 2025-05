Seine-Maritime : un ouvrier chute du toit de l’hôtel de police de Dieppe lors d’une intervention sur une antenne

L’homme âgé de 45 ans, a été médicalisé sur place avant d’être transporté à l’hôpital. Il souffre notamment de côtes fracturées, d’un fémur cassé et d’un traumatisme crânien. On ignore si son pronostic vital est engagé ou non.



La police nationale, en lien avec l’inspection du travail, devra déterminer les causes de la chute.