Seine-Maritime : un mineur de 16 ans interpellé après une course-poursuite entre Orival et Elbeuf

Au cours de la fuite, le conducteur perd brièvement le contrôle de son véhicule et percute un terre-plein central. Il parvient néanmoins à repartir, avant de se retrouver bloqué par la circulation rue Jeanne Picard à Elbeuf. Les cinq occupants du véhicule abandonnent la voiture et tentent de fuir à pied. Le conducteur est rapidement repéré, rattrapé et interpellé. Âgé de 16 ans, il conduisait évidemment sans permis.