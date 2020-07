Seine-Maritime : un jeune conducteur héliporté en urgence absolue après un accident

Un jeune homme a été évacué en urgence absolue par hélicoptère vers le CHU de Rouen. Ce dimanche matin, il a été victime d’un accident grave de la circulation rue de l’Étang à Bermonville - Terres-de-Caux , en Seine-Maritime.



Les sapeurs-pompiers ont été avisés vers 5 heures. À leur arrivée sur les lieux, à l’intervention des D26 et 29, ils ont constaté qu’une voiture était immobilisée sur le toit et que le conducteur était coincé à l’intérieur. La victime a été désincarcérée et prise en charge par les secours.



Le jeune homme de 19 ans a été transporté, médicalisé, par l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon76, vers l’hôpital Charles-Nicolle.



La route a été coupée le temps de l’intervention. La gendarmerie est chargée d’établir les circonstances de l’accident.