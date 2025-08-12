Seine-Maritime : un incendie dans une boulangerie à Montivilliers mobilise 26 sapeurs-pompiers

En début d’après-midi, les sapeurs-pompiers ont été appelés à se rendre sur le lieu d'un incendie, touchant une boulangerie située au rez-de-chaussée d'un immeuble de deux étages rue Léon-Gambetta à Montivilliers. Le sinistre a été rapidement circonscrit à l’aide d’une lance à incendie. Au plus fort de l’intervention, neuf engins et vingt-six soldats du feu étaient engagés.



Les moyens mobilisés par les secours ont permis d'éteindre le feu qui n'a pas fait de victime. Les causes du sinistre restent à déterminer.

