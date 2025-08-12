Seine-Maritime : un homme grièvement blessé dans l’incendie de sa maison à Cauville-sur-Mer

Un violent feu d’habitation s’est déclaré hier, lundi, peu avant 17 heures, sur la commune de Cauville-sur-Mer, à mi-chemin entre Le Havre et Etretat (Seine-Maritime). L’incendie, particulièrement violent, qui a mobilisé 25 sapeurs-pompiers, a été maîtrisé au moyen de trois lances à incendie.
La victime, un homme de 34 ans, a été prise en charge en urgence absolue et transportée vers un centre hospitalier. Les circonstances du sinistre ne sont pas encore connues.
