Seine-Maritime : un homme grièvement blessé dans l’incendie de sa maison à Cauville-sur-Mer

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été confrontés à un violent feu d'habitation, hier lundi, à Cauville. Un homme de 34 ans a été évacué dans un état grave.



Un violent feu d’habitation s’est déclaré hier, lundi, peu avant 17 heures, sur la commune de Cauville-sur-Mer, à mi-chemin entre Le Havre et Etretat (Seine-Maritime). L’incendie, particulièrement violent, qui a mobilisé 25 sapeurs-pompiers, a été maîtrisé au moyen de trois lances à incendie.



La victime, un homme de 34 ans, a été prise en charge en urgence absolue et transportée vers un centre hospitalier. Les circonstances du sinistre ne sont pas encore connues.







En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications