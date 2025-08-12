Connectez-vous S'inscrire

Seine-Maritime : un homme grièvement blessé dans l’incendie de sa maison à Cauville-sur-Mer


Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime ont été confrontés à un violent feu d'habitation, hier lundi, à Cauville. Un homme de 34 ans a été évacué dans un état grave.



Mardi 12 Août 2025 - 11:46



Les sapeurs-pompiers ont combattu le feu au moyen de trois lances - Illustration Adobe Stock
Les sapeurs-pompiers ont combattu le feu au moyen de trois lances - Illustration Adobe Stock
Un violent feu d’habitation s’est déclaré hier, lundi, peu avant 17 heures, sur la commune de Cauville-sur-Mer, à mi-chemin entre Le Havre et Etretat (Seine-Maritime). L’incendie, particulièrement violent, qui a mobilisé 25 sapeurs-pompiers, a été maîtrisé au moyen de trois lances à incendie.

La victime, un homme de 34 ans, a été prise en charge en urgence absolue et transportée vers un centre hospitalier. Les circonstances du sinistre ne sont pas encore connues.
 





Mots clés : Cauville, enquête, faits divers, pompiers, Seine-Maritime

              


En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications

L'info en continu

Seine-Maritime : un incendie dans une boulangerie à Montivilliers mobilise 26 sapeurs-pompiers

12/08/2025

Rouen : une jeune femme vient restituer un téléphone volé et se fait dérober ses cartes bancaires

12/08/2025

Seine-Maritime : un homme grièvement blessé dans l’incendie de sa maison à Cauville-sur-Mer

12/08/2025

Yvelines. 4 kilos de cannabis saisis lors d’un contrôle routier : un trafiquant condamné à deux ans ferme

12/08/2025

Dans l'Eure, deux hectares de chaume ravagés par les flammes à Bourneville-Sainte-Croix

12/08/2025

Normandie. L'association Bouchons 276 vise le million d’euros pour aider les personnes handicapées

12/08/2025

Sécheresse. Le débit de l'Epte à Gournay-en-Bray, sous le seuil d'alerte : la préfecture prend un arrêté

11/08/2025

Seine-Maritime : trois cambrioleurs arrêtés en flagrant délit dans une propriété à Cléon

11/08/2025

Rouen : très alcoolisé, il menace les passagers d'un bus avec un bâton muni d’une lame pointue

11/08/2025

Yvelines : il passe 540 appels malveillants à Police secours et tombe dans son propre piége

11/08/2025

Seine-Maritime : deux blessés graves dans un accident frontal sur la D982 ce soir à Tancarville

10/08/2025

Baie du Tréport : quatre plaisanciers et un chien secourus après l’échouement et le naufrage de leur voilier

10/08/2025

Trois opérations de sauvetage en mer au large de Dieppe : deux plongeurs conduits à l'hôpital

10/08/2025

Yvelines : un homme interpellé pour exhibition sexuelle devant le château de Versailles

10/08/2025

Un quinquagénaire poignardé à mort au Havre : un jeune majeur interpellé

09/08/2025

Grandes marées : vigilance renforcée sur la façade de la Manche du dimanche 10 au 14 jeudi août

09/08/2025

Yvelines. Aux Mureaux, le pare-brise d’un véhicule de police brisé par des jets de pierres lors d’une intervention

09/08/2025

Seine-Maritime : un chien blessé après une chute de trois étages à Dieppe

08/08/2025

Fuite de gaz à Évreux : un périmètre de sécurité mis en place rue Saint-Germain

08/08/2025

Le Havre : un homme grièvement blessé en pleine nuit, réanimé et hospitalisé en urgence absolue

08/08/2025
Afficher plus d'articles
InfoNormandie
Agenda
Les infos les + lues

Un quinquagénaire poignardé à mort au Havre : un jeune majeur interpellé

09/08/2025 -

Home-jacking à Maromme : un couple attaqué chez lui en pleine nuit par un voleur de voiture ...ivre

06/08/2025 -

Chevaux mutilés en Seine-Maritime : un homme d'une vingtaine d'années écroué après trois mois d’enquête

07/08/2025 -

Il part en vacances avec 2 g d'alcool dans le sang, roule à contresens et percute une voiture près de Rouen

08/08/2025 -

Affaire des chevaux mutilés en Seine-Maritime : un suspect en garde à vue, annonce la procureure du Havre

06/08/2025 -

A Gonfreville-l'Orcher, un voleur à l'étalage perd son téléphone, il revient pour le récupérer et dérobe celui du vigile du magasin

06/08/2025 -

Yvelines : un homme interpellé pour exhibition sexuelle devant le château de Versailles

10/08/2025 -

Le Havre : un homme grièvement blessé en pleine nuit, réanimé et hospitalisé en urgence absolue

08/08/2025 -

Petit-Quevilly : au volant d’une voiture volée et sans permis, il coupe la route à un véhicule de la BAC...

07/08/2025 -

Yvelines : il passe 540 appels malveillants à Police secours et tombe dans son propre piége

11/08/2025 -

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen

L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen