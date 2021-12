Seine-Maritime : un homme décède après un arrêt cardiaque dans un restaurant de Fécamp

A l’arrivée des sapeurs-pompiers bientôt rejoints par une équipe du service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR), la victime était en arrêt cardio-respiratoire. Malgré les soins prodigués sur place, le quadragénaire n’a pu être réanimé. Le médecin urgentiste a délivré un certificat de décès avec obstacle médico-légal.



Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte.



La femme qui accompagnait la victime a été prise en charge par la police, en raison de son état d’alcoolisation et d’excitation au moment de l’intervention des secours. Elle a été emmenée à l’hôtel de police pour ivresse publique et manifeste.