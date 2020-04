Seine-Maritime : un hangar agricole, contenant de la paille et du lin, détruit par le feu

Un bâtiment agricole a été la proie des flammes ce jeudi 30 avril, en début d’après-midi, à Saint-Paër, au nord de Duclair (Seine-Maritime).



Quand les sapeurs-pompiers sont arrivés peu après 14h30, au lieu-dit Le Mesnil-Varin, le hangar de 800 m2 contenant des ballots de paille et de lin était entièrement embrasé sur un hauteur de sept mètres, précise le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).



Quatre lances ont été déployées afin de contenir le feu et d’éviter sa propagation.



Vingt-cinq sapeurs-pompiers et sept engins de lutte contre l’incendie ont été engagés.



L’origine du départ de feu est dans l’immédiat ignorée. Une enquête a été ouverte par la gfndarmerie.