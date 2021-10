Seine-Maritime : un face-à-face entre deux voitures fait six blessés, tous transportés à l'hôpital

Au total, six personnes impliquées qui ont été examinées sur place par les secours, dont une femme et un bébé. Après un premier bilan par une équipe du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de Rouen, les victimes ont été transportées, en urgence relative, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen.



Le CD 927, fermé à la circulation le temps des opérations de secours qui ont mobilisé 19 sapeurs-pompiers et 7 engins, a été rouvert en tout début d’après-midi.