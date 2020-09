Seine-Maritime : un cycliste de 85 ans tué dans un accident de la circulation à Lanquetot

Dans la collision, le conducteur de la bicyclette, âgé de 85 ans (et non pas 75 comme indiqué dans un premier temps par les secours) a été grièvement blessé. Il était en arrêt cardio-respiratoire quand les sapeurs-pompiers ont tenté de le réanimer. En vain. Son décès a été constaté sur place par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR). La victime était originaire de Bolbec.



Choqué, le conducteur du véhicule, un Havrais âgé de 69 ans, a été pris en charge par les secours et transporté à l'hôpital de Lillebonne. Le dépistage d'alcoolémie pratiqué sur lui s'est avéré négatif.



Selon les premiers éléments recueillis par les policiers du commissariat de Bolbec, le deux-roues aurait été percuté par l'arrière par la Golf qui circulait dans le même sens, en direction de Bolbec. L'automobiliste aurait déclaré aux enquêteurs s'être assoupi un court instant.



La route, qui relie Bolbec et Yvetot, réputée pour être accidentogène, a été coupée sur une voie le temps de l'intervention.