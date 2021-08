Seine-Maritime : un coureur cycliste grièvement blessé lors d’une course près de Rouen

Le jeune homme, âgé de 16 ans, a été pris en charge par les sapeurs-pompiers pour être transporté, médicalisé par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) d’Elbeuf, vers le centre hospitalier universitaire de Rouen, en urgence absolue.



La course a été neutralisée et les autrres concurrents ont regagné la ligne d'arrivée, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis76).