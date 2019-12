Seine-Maritime : un convoyeur de fonds en garde à vue pour avoir évoqué la menace d'une "tuerie de masse"

Le fourgon blindé dans lequel l'auteur, muni d'une arme de service, se trouvait avec deux autres convoyeurs a été rapidement localisé à Tôtes. Il a été alors été placé sous la surveillance d'une équipe de la brigade de recherche et d'intervention (BRI) et de la compagnie départementale d'intervention (CDI). C'est au moment de son retour au dépôt de la Brink's à Bihorel, dans l'agglomération rouennaise, que les forces de l'ordre sont passées à l'action et ont interpellé, en douceur, le convoyeur.

Le quinquagénaire a été placé en garde à vue. Selon le parquet de Rouen, joint par notre confrère

« aucun élément de radicalisation n'apparaît en l'état » des premières investigations.