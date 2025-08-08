Seine-Maritime : un chien blessé après une chute de trois étages à Dieppe

Les secours sont intervenus ce vendredi 8 août à 13h21 rue de Clieu, à Dieppe, pour porter assistance à un chien ayant fait une chute depuis le troisième étage d’un immeuble d’habitation. L’animal aurait chuté en l’absence de son propriétaire, pour une raison encore inconnue.
Pris en charge par une voisine, puis transféré chez le vétérinaire
Blessé mais vivant, le chien a pu être recueilli par une voisine qui a rapidement alerté les secours. Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, mobilisés pour l’occasion, ont transporté l’animal vers une clinique vétérinaire du secteur afin qu’il y reçoive les soins nécessaires.
Son état de santé n’a pas été précisé.
