Seine-Maritime : un chien blessé après une chute de trois étages à Dieppe

Blessé mais vivant, le chien a pu être recueilli par une voisine qui a rapidement alerté les secours. Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime, mobilisés pour l’occasion, ont transporté l’animal vers une clinique vétérinaire du secteur afin qu’il y reçoive les soins nécessaires.

Son état de santé n’a pas été précisé.