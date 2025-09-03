Seine-Maritime : un centre de loisirs ravagé par un incendie criminel à Harfleur, la mairie dépose plainte

Un incendie d’origine probablement criminelle a entièrement ravagé, dans la nuit de mardi à mercredi, le centre de loisirs communal d’Harfleur, rue de la Gaieté. Le bâtiment, totalement embrasé à l’arrivée des secours, est désormais inutilisable. La mairie a déposé plainte et condamne "un acte gratuit et violent".