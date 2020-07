Seine-Maritime : un camion-citerne se couche sur le bas-côté de l'A28 à Quincampoix

Plus de peur que de mal pour le chauffeur dont le camion citerne s'est couché sur le flanc droit à la sortie de l'aire de service de Quincampoix, sur l'autoroute A28 (Seine-Maritime).



L'accident s'est produit cet après-midi peu avant 17h30 alors que le conducteur du poids-lourd manoeuvrait pour reprendre l'autoroute en direction de Rouen. Le camion a mordu le bas-côté et s'est renversé sur la bande d'arrêt d'urgence. La citerne contenait à l'origine du gasoil et venait de ravitailler les engins de chantier pour la nuit qui procèdent actuellement à la remise en état de la chaussée dans ce secteur.



Le conducteur n'a pas été blessé et aucune trace de pollution n'a été constatée, selon nos informations.



Les gendarmes de la brigade motorisée de Rouen ont été chargés de la sécurisation des lieux. Vers 18 heures, un engin de dépannage était déjà sur place afin de procéder au relevage du camion-citerne. Le trafic sur l'A28, dans le sens Abbeville - Rouen, n'a pas été perturbé.