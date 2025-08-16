Seine-Maritime : un bus percute un pont à Barentin : le conducteur légèrement blessé

Un bus de la société Nomad a heurté, ce samedi matin, le haut d’un pont sous la D6015 à Barentin (Seine-Maritime). Le véhicule ne transportait aucun passager. Le conducteur, âgé de 35 ans, a été légèrement blessé.



Les secours ont été informés ce samedi vers 9h10. Un bus de la société Nomad circulant rue de l’EMS, à Barentin, est venu heurter le haut du pont (voie d’accès au centre commercial Carrefour) passant sous la départementale 6015.

Un seul blessé, le conducteur Le véhicule était vide de tout passager au moment du choc. Le conducteur, âgé de 35 ans, a été pris en charge par les secours. Conscient, il a été légèrement blessé.



Sept sapeurs-pompiers et trois engins ont été mobilisés sur place. La gendarmerie s’est rendue sur les lieux pour sécuriser le secteur et constater l’accident. Selon les premières vérifications, la structure du pont n’a pas été endommagée, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).





En Une | En ce moment | L'Essentiel | Yvelines | Info-Route | ENVIRONNEMENT | Elections législatives 2024 | L'album photo de l'Armada 2023 à Rouen | L'Info en continu | UNE | CRISE SANITAIRE | NORMANDIE | LOISIRS | En bref | SOCIÉTÉ | SOCIAL | infoServices | ACTUALITÉ | Le journal de l'Armada 2023 | Notifications