Seine-Maritime : un bus percute un pont à Barentin : le conducteur légèrement blessé

Les secours ont été informés ce samedi vers 9h10. Un bus de la société Nomad circulant rue de l’EMS, à Barentin, est venu heurter le haut du pont (voie d’accès au centre commercial Carrefour) passant sous la départementale 6015.
Un seul blessé, le conducteur
Le véhicule était vide de tout passager au moment du choc. Le conducteur, âgé de 35 ans, a été pris en charge par les secours. Conscient, il a été légèrement blessé.
Sept sapeurs-pompiers et trois engins ont été mobilisés sur place. La gendarmerie s’est rendue sur les lieux pour sécuriser le secteur et constater l’accident. Selon les premières vérifications, la structure du pont n’a pas été endommagée, précise le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).
